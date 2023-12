Genoa, Gilardino: “Il rigore? Meglio parlare della partita”

“Il possibile rigore nel finale? Credo sia visibile a tutti ma pensiamo a parlare della partita. Sono soddisfatto per l’interpretazione della gara da parte dei ragazzi, è normale che fa male perdere e dispiace. A parte il gol regalato nei primi dieci minuti, l’impostazione e la prestazione ci sono state“. Lo ha detto il tecnico del Genoa Alberto Gilardino dopo la sconfitta contro la Lazio e l’eliminazione dalla Coppa Italia. “Volevo vedere alcuni giocatori che si sono visti poco, in molti hanno dato una risposta. Stasera conoscevamo le qualità della Lazio, dove potevamo creargli delle difficoltà e ci siamo riusciti. Non abbiamo creato tantissimo – ha spiegato l’allenatore dei liguri ai microfoni di Mediaset – ma sicuramente i presupposti per andare anche a pareggiarla, Retegui ha avuto occasioni importanti. Non avrebbe potuto giocare più di un’ora, non potevo rischiare di perderlo. Ci sarà bisogno di trovare gli equilibri giusti quando riavremo la rosa al completo, purtroppo non ho mai avuto la possibilità quest’anno di averli tutti insieme“, ha concluso Gilardino.