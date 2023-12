Lazio-Genoa 1-0, Pellegrini: “14 partite in panchina per uno come me si fanno sentire”

“Sono contento perché abbiamo vinto e abbiamo passato il turno. Non era facile, in campionato i liguri ci avevano battuto: ci siamo presi una rivincita e abbiamo dato continuità ai risultati che ci era mancata”. Lo ha detto l’esterno della Lazio Luca Pellegrini dopo la vittoria contro il Genoa in Coppa Italia. “E’ importante farsi trovare sempre pronti e stare sul pezzo – ha spiegato il terzino ai microfoni di Mediaset – era difficile perché 14 partite in panchina si fanno sentire. È normale che uno come me ci tenga a essere a disposizione quindi sono contento per la prestazione. Il possibile derby con la Roma ? Già è un quarto di finale poi se sarà derby, sarà ancora più stimolante”, ha concluso Pellegrini.