Musetti, quanti soldi ha guadagnato nel 2023: il montepremi totale

Quanti soldi ha guadagnato Lorenzo Musetti nella stagione tennistica 2023? Si è chiusa una stagione priva di grandi acuti per il carrarino, riuscito a rimanere all’interno dei primi trenta giocatori del mondo (numero 27 ATP). Il suo apice lo ha raggiunto nella parentesi primaverile sulla terra battuta dove, tra le altre cose, ha raggiunto i quarti di finale al Masters 1000 di Montecarlo, la semifinale all’ATP 500 di Barcellona e soprattutto gli ottavi di finale del Roland Garros.

Nella seconda metà della sua annata, tuttavia, sono arrivate delle prestazioni non positive dal punto di vista tecnico, mentale e fisico. Il giovane azzurro, infatti, dopo una discreta stagione sull’erba, ha saputo mantenersi ad alti livelli né sul cemento outdoor statunitense né negli ultimi mesi di competizione, dove comunque si è levato la grossa soddisfazione di alzare al cielo la seconda Coppa Davis della storia della Nazionale italiana. Gli ultimi risultati negativi, tuttavia, lo hanno mantenuto ad una classifica molto alta in vista della prossima stagione, dove vuole recitare un ruolo da protagonista a partire dalla trasferta australiana.

Quanti soldi ha guadagnato Musetti nel 2023: il montepremi totale

Sul sito dell’ATP, i guadagni sono riportati in dollari e Musetti ha incassato 1.918.308 milioni. Con la conversione europea, invece, l’allievo di coach Tartarini ha guadagnato 1.761.807 euro. Volendo considerare anche i risultati ottenuti in doppio, inoltre, Musetti ha incassato altri 52.816 dollari, che tradotti in euro diventano 48.507.1.