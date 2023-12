Frosinone, Di Francesco: “Vissuto momenti duri, siamo un grande gruppo”

L’allenatore del Frosinone Eusebio Di Francesco è intervenuto ai microfoni di Mediaset dopo la vittoria esterna per 4-0 contro il Napoli nella gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia: “Un’impresa che deriva dal tanto lavoro, in allenamento così come in campo, in cui anche oggi abbiamo mantenuto i nostri principi. Eravamo in una forma non ottimale avendo giocato domenica, ma siamo stati capaci di battere un Napoli davvero forte. C’è grande disponibilità nell’esaudire le mie richieste quotidiane, ed è per questo che sono davvero contento per questo traguardo meritato dai ragazzi e dai tifosi. Nella mia carriera ho fatto delle scelte sbagliate, ma il mio pensiero di allenatore non cambia. Ci sono stati dei momenti difficili che ho attraversato, con forza sono riuscito ad uscirne e questo lo devo anche grazie alla mia famiglia, ai miei nipoti, che mi hanno restituito la voglia del duro lavoro e del sacrificio“.

Di Francesco ha poi proseguito parlando di Barrenechea e degli altri giovani gioielli: “È un regista vero, ha la qualità per gestire tante situazioni, con la sua età ce ne sono davvero pochi in Serie A, campionato nel quale gli mancava l’esperienza che sta man mano acquisendo. Io cerco sempre di stimolare i miei giocatori in questa direzione, nel progresso continuo, seppur con allenamenti duri ma sempre volti al miglioramento. L’interessamento dei grandi club? Ho fatto questo discorso alla squadra recentemente, dicendogli che il loro sogno non deve essere il futuro prossimo ma la salvezza del Frosinone. Mi auguro che questo sia l’aspetto più importante e che ai miei giocatori sia chiaro“.