Highlights Virtus Bologna-Olympiacos 69-67, Eurolega 2023/24 (VIDEO)

di Christian Deiuri 63

Il video con gli highlights di Virtus Bologna-Olympiacos 69-67, sfida valida per la quindicesima giornata di Eurolega. La formazione di Bartzokas parte forte nella prima frazione e riesce a mantenere il vantaggio per 38 minuti. Nel finale però emergono Dobric e Hackett, che consentono alla Virtus di rimontare e trovare un altro successo che vale il secondo posto solitario in classifica. Nella squadra di Banchi il top scorer è Cordinier, che chiude con 13 punti, ma in doppia cifra ci vanno anche Belinelli con 12 e Dobric con 10, tutti nell’ultimo quarto. All’Olympiacos non bastano i 13 di Larentzakis e i 12 di Fall. Per i biancorossi c’è anche la doppia doppia da 10 punti e 11 di rimbalzi di un solido Milutinov.