Liga 2023/2024: il rosso di Savic frena l’Atletico Madrid, torna a vincere il Siviglia

Si apre la 18ª giornata di Liga 2023/2024. Il Getafe ferma l’Atletico Madrid in trasferta per 3-3. Partita decisa dall’espulsione di Savic per doppia ammonizione al 38′. Nonostante l’inferiorità numerica, i Colchoneros vanno avanti al 44′ con il gol di Griezmann. In apertura di secondo tempo Mayoral pareggia i conti con l’undicesimo gol in campionato. Al 57′ entra Morata per De Paul e al 63′ segna il 2-1. Sei minuti dopo Griezmann firma la doppietta su rigore per il 3-1. Nel finale il Getafe accorcia le distanze con Rodriguez, e riesce a trovare il pareggio negli ultimi minuti con il tiro dal dischetto di Borja Mayoral. L’Atletico manca l’allungo sul Barcellona e resta appaiato ai blaugrana al terzo posto a 35 punti, a 9 lunghezze dal Girona in vetta e a 7 dal Real Madrid.

Il cambio di allenatore fa bene al Siviglia, che batte 3-0 il Granada in trasferta alla prima panchina di Quique Sanchez Flores. Match in discesa sin dal primo tempo con le reti di Pedrosa al 23′ e Ocampos al 32′. Sergio Ramos chiude i conti al 49′ e permette agli andalusi di tornare al successo in campionato dopo tre mesi, 5-1 in casa contro l’Almeria il 26 settembre. I biancorossi si tolgono dalla zona retrocessione e salgono al 13° posto a 16 punti, lasciando fermo il Granada a 8 in 19ª posizione.

Il Valencia torna a vincere, successo 1-0 con il Granada il 5 novembre, e lo fa in casa del Rayo Vallecano per 1-0. Match molto chiuso e con poche occasioni deciso dalla rete di Canos al 61′. La squadra di Baraja allunga in classifica proprio sul Rayo, 11° a 20 punti, e sale a 23 punti confermando il 10° posto.