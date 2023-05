Pagelle Fiorentina-Basilea 1-2, voti e tabellino andata semifinale Conference League 2022/2023

Le pagelle e il tabellino di Fiorentina-Basilea 1-2, andata delle semifinali della Conference League 2022/2023. Al Franchi arriva una beffa atroce per i viola, che vengono rimontati e battuti in pieno recupero dagli svizzeri al termine di una prestazione non certo esaltante soprattutto nel secondo tempo. Servirà quindi un’impresa in Svizzera tra una settimana, quando sarà decisa la finalista. Di seguito il tabellino e i nostri voti ai protagonisti del match.

GLI HIGHLIGHTS (VIDEO)

Le pagelle

Fiorentina (4-3-3): Terracciano 6, Dodò 5, Martinez Quarta 6, Ranieri 5.5, Biraghi 5, Bonaventura 6 (87′ Barak sv), Amrabat 6 (73′ Brekalo 6), Mandragora 6, Ikoné 6 (82′ Kouamé sv), Cabral 6.5 (82′ Jovic sv), Gonzalez 5 (73′ Castrovilli 6).

A disposizione: Cerofolini, Terzic, Venuti, Igor, Duncan, Bianco, Saponara.

Allenatore: Italiano 6

Basilea (3-5-2): Hitz 6, Pelmard 5.5, Adams 6, Lang 6, Calafiori 5.5 (63′ Millar 6), Burger 6, Xhaka 5.5, Diouf 7, Ndoye 6, Amdouni 6.5, Augustin 5.5 (78′ Zeqiri sv).

A disposizione: De Mol, Salvi, Vogel, Kade, Males, Essiam, Frei, Ramos, Fink.

Allenatore: Vogel 6

Arbitro: Latexier (FRA) 6

Marcatori: 25′ Cabral, 71′ Diouf, 90’+2′ Amdouni

Ammoniti: Adams, Burger

Recupero: 1′ pt, 5′ st