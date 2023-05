Highlights e gol Fiorentina-Basilea 1-2, andata semifinale Conference League 2022/2023 (VIDEO)

di Michele Muzzarelli

Il video con highlights e gol di Fiorentina-Basilea 1-2, andata della semifinale della Conference League 2022/2023. Sconfitta pesante e beffarda per la Viola, che passa in vantaggio nel primo tempo con Cabral salvo poi farsi rimontare dalle reti di Diouf e di Amdouni, che ribalta tutto in pieno recupero. Di seguito le immagini salienti del match.

PAGELLE E TABELLINO

GLI HIGHLIGHTS