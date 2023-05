MOVIOLA – Juventus-Siviglia, contatto su Rabiot: arbitro e Var non fischiano rigore

Episodio da moviola sul finale di Juventus-Siviglia, match valevole per la semifinale di andata dell’Europa League 2022/2023. Allo Stadium forcing finale dei ragazzi di Massimiliano Allegri alla ricerca quantomeno del gol del pareggio: su un cross dalla destra c’è un contatto tra il piede di Bade e quello di Rabiot che rimane a terra abbastanza dolorante. Per l’arbitro, il tedesco Siebert, non c’è nulla e neanche il Var interviene. Un contatto che farà sicuramente tanto discutere, il rigore sembra esserci ed è piuttosto palese.