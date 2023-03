Lazio-Az Alkmaar, Sarri: “Immobile non sembra grave. Squalifica Mourinho? Nel mio caso un referto non era veritiero”

Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, alla vigilia della sfida contro l’Az Alkmaar valevole per l’andata degli ottavi di finale di Conference League 2022/2023, ha parlato in conferenza stampa: “La vittoria di Napoli per noi è un pericolo. Dopo il 4-0 al Milan, siamo andati in appagamento con due sconfitte e due pareggi. Gli errori non si devono ripetere. Affrontiamo una squadra che sta facendo un campionato di altissimo livello. L’AZ è vicina all’Ajax in classifica, è forte, dinamica, con grande intensità e delle punte di qualità dal punto di vista tecnico. All’Olanda forse manca una squadra con la forza del Napoli, ma per il resto le squadre si equivalgono. Non c’è grande differenza. L’unica cosa che non mi piace del calcio olandese è la tifoseria del Feyenoord”.

RIVIVI IL LIVE DELLA CONFERENZA

LE PAROLE DI MAXIMIANO

Sull’ennesimo infortunio rimediato da Ciro Immobile: “Il dottore mi ha detto che gli esami strumentali hanno rivelato un problema muscolare che non sembra di grande entità. Dall’infortunio alla caviglia dell’anno scorso non è mai stato benissimo. Venerdì ha giocato con un antidolorifico alla caviglia, penso che questo crei degli squilibri che poi si pagano”.

L’allenatore toscano ha risposto anche ad una domanda sulla sospensione della squalifica di Josè Mourinho, paragonata alla sua situazione dopo la partita del Milan dello scorso anno: “E’ una sospensione della squalifica alla carriera. Nel mio caso c’erano due referti diversi tra l’arbitro e la Procura Federale, quindi uno dei due non era veritiero”.