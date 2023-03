Casini: “Momento molto duro, dobbiamo pensare a un rilancio del calcio come fece la F1”

Il presidente della Lega Calcio, Lorenzo Casini, è intervenuto al dipartimento di Giurisprudenza dell’ateneo della Campania “Luigi Vanvitelli” a Santa Maria Capua Vetere. Si è soffermato sul momento del calcio italiano: “Siamo in un momento molto duro per il calcio, in cui dobbiamo ragionare tutti insieme su come fare per rilanciarlo e far riappassionare i tifosi. Come la Formula Uno alcuni anni fa, quando aveva un calo di appeal ma poi si riformò e riconquistò i tifosi”.