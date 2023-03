Lazio-Az Alkmaar, Maximiano: “Questa è l’esperienza più importante della mia carriera”

Il portiere della Lazio, Luis Maximiano, alla vigilia della sfida contro l’Az Alkmaar valevole per l’andata degli ottavi di finale di Conference League 2022/2023, ha parlato in conferenza stampa: “Credo la solidità difensiva dipenda da un lavoro di squadra, tutti i giocatori fanno un buon lavoro in fase difensiva. E’ un segnale del nostro valore. Ogni giocatore vuole giocare, a prescindere dalla competizione. Sono felice di poter scendere in campo per dare il meglio. Non è stato facile ambientarmi, ma nel calcio le cose cambiano velocemente. Questa è un’esperienza importante per la mia carriera. Rispetto alla Spagna è un calcio diverso, per questo ho incontrato alcune difficoltà, anche dal punto di vista linguistico. Provedel? Sono felice che stia facendo una bella stagione, per quel che posso provo ad aiutarlo. Ora personalmente sto meglio rispetto a quando sono arrivato, le difficoltà si incontrano sempre nel corso di una carriera. Il mister ha fiducia in me, è importante”.

