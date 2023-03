LIVE – Lazio-AZ Alkmaar, Sarri in conferenza stampa (DIRETTA)

Alle 14:00 di lunedì 6 marzo Maurizio Sarri interverrà in conferenza stampa alla vigilia di Lazio-AZ Alkmaar, match di andata degli ottavi di finale di Conference League. L’allenatore biancoceleste deve valutare alcuni giocatori, ma dovrebbe proporre il miglior undici possibile per provare a chiudere il doppio confronto in questa sfida di andata.

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5