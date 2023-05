Fiorentina-Basilea 1-2, Italiano: “Sconfitta che fa arrabbiare, ma possiamo far bene al ritorno”

Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post-partita di Fiorentina-Basilea 1-2, semifinale d’andata della Conference League 2022/2023. Il tecnico viola, nonostante la sconfitta, lascia aperta ogni possibilità in vista del ritorno: “La sconfitta mi fa arrabbiare, non sarà semplice andare a Basilea per scardinare lo stesso blocco basso che hanno fatto stasera. Comunque possiamo farcela, giochiamo contro una squadra che non molla mai e loro hanno vinto il primo tempo. Abbiamo concesso tre o quattro occasioni e i nostri avversari sono stati molto bravi. Anche dopo il nostro gol abbiamo avuto diverse occasioni che potevamo sfruttare, comunque non bisogna mai mollare. Abbiamo tutte le possibilità di far bene a Basilea.”

Sulle domande riguardanti le disattenzioni difensive, Italiano non ci sta: “Abbiamo avuto l’attenzione in difesa, abbiamo preso il primo gol quando ci hanno puntato ma qualcosina all’avversario devi concederlo. Hanno sfruttato due nostre mancanze, non dobbiamo concedergli velocità davanti ma per me possiamo andare a metterli in difficoltà al ritorno.”