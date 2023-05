Phoenix Suns-Denver Nuggets stanotte in tv: canale, orario e diretta streaming gara-6 playoff NBA 2022/2023

di Mattia Zucchiatti 22

Grande attesa per gara-6 della serie di playoff Nba tra Phoenix Suns e Denver Nuggets. Questi ultimi conducono 3-2, ma la serie ora passa al Footprint Center (Phoenix). La partita è in programma alle 04:00 della notte tra giovedì 11 maggio e venerdì 12 maggio. Potrete seguirlo con la diretta esclusiva della piattaforma NBA League Pass. Sportface.it vi offrirà una cronaca di gara-6 venerdì mattina, con gli approfondimenti sulla serie. Booker e compagni cercano una vittoria fondamentale. Non ci sarà Chris Paul, out per un problema inguinale.