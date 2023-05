Juventus-Siviglia 1-1, Bonucci: “Contento di aver fatto la storia della Juve”

“E’ una sfida che si gioca su 180 minuti, sapevamo che potevamo incontrare delle difficoltà e il Siviglia ci ha punito in contropiede. Ma siamo stati bravi a rimetterla in piedi. Ora a Siviglia ci aspettano 90 minuti importanti e ce la giocheremo fino in fondo”. Così Leonardo Bonucci, ai microfoni di Rai1, commenta l’1-1 dell’Allianz Stadium nella semifinale d’andata di Europa League. “Come sto? Penso di essermi stirato l’adduttore, ho chiesto il cambio ed è entrato Gatti che ha segnato il pareggio”, si consola Bonucci, oggi alla presenza numero 500 in bianconero: “La festeggio contento di aver fatto la storia della Juve, mi sarebbe piaciuto festeggiare con una vittoria ma magari arriverà domenica”. Infine, sull’intervento in area su Rabiot che poteva portare al rigore, aggiunge: “E’ un intervento scomposto, il fallo ci stava tutto ma l’arbitro non ha fischiato e ora guardiamo alla prossima gara con la Cremonese e poi al ritorno col Siviglia”.