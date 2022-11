Biglietti Lazio-Cluj: prezzi, quando escono e come acquistarli

Tutte le informazioni sui biglietti di Lazio-Cluj, con i prezzi, quando saranno disponibili e le indicazioni per acquistarli. La squadra di Sarri, eliminata all’ultima giornata dall’Europa League, dovrà vedersela contro la formazione rumena nei sedicesimi di finale della Conference League. Gli avversari dei biancocelesti hanno chiuso al secondo posto il loro raggruppamento della terza competizione europea arrivando dietro al Sivasspor davanti allo Slavia Praga e al Ballkani. Il Cluj è una vecchia conoscenza delle squadre italiane, dato che più volte si è trovato sulla loro strada negli ultimi anni. Un precedente recente è proprio con la Lazio, con le due formazioni che si affrontarono nella fase a gironi dell’Europa League.

Immobile e compagni persero per 2-1 in Romania e vinsero di misura all’Olimpico. I rumeni sono molto diversi rispetto a tre anni fa. A livello di rosa si sono indeboliti anche se in casa possono rappresentare un ostacolo da non sottovalutare. Nel Cluj troviamo anche molte conoscenze del calcio italiano: l’ex portiere dell’Udinese Scuffet, l’ex Benevento Billong, l’ex Palermo Malele e Mbaye, che in Italia ha vestito le maglie di Bologna, Livorno e Inter. Non è una squadra con molta classe ma è fisica e molto compatta. Naturalmente ad essere favorita per accedere agli ottavi di finale è la Lazio, una delle principali candidate per trionfare nella manifestazione.

IL TABELLONE

IL REGOLAMENTO

DATA E ORARIO LAZIO-CLUJ

DATA E ORARIO CLUJ-LAZIO

Biglietti Lazio-Cluj, prezzi e quando acquistarli

Al momento, è ovviamente troppo presto per sapere quando verranno messi in vendita i biglietti e soprattutto quale sarà il loro costo. Ad ogni modo, la stessa società biancoceleste, tramite il proprio sito, ha già annunciato che tutte le informazioni verranno comunicate a breve. Allo stesso modo, per i prezzi si può fare solo una stima. Sportface.it provvederà a comunicare tutte le informazioni necessarie non appena sarà possibile.