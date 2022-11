Biglietti Juventus-Nantes: prezzi, quando escono e come acquistarli

Tutti a caccia dei biglietti di Juventus-Nantes, l’andata degli spareggi – sedicesimi di finale di Europa League 2022/2023: ecco di seguito tutte le informazioni utili per l’acquisto dei tagliandi della partita, con le indicazioni sui prezzi, su quando escono e come acquistarli. Oltre tre mesi separano i tifosi bianconeri dalla possibilità di tornare allo stadio per una partita europea. Va detto che si tratta dell’Europa minore, visto che in modo deludente e inaspettato la squadra di Allegri è stata eliminata ai gironi.

Nel sorteggio di Nyon i bianconeri hanno pescato abbasta bene, viste le altre possibili avversarie, ma bisogna considerare come sarà dura a prescindere, visto che la Juve giocherà l’andata in casa, ma il ritorno in trasferta, questo perché è una delle otto squadre paracadutate dalla Champions, con lo status di teste di serie che va invece alla seconda del girone della seconda coppa per importanza, in questo caso lo storico e glorioso club transalpino.

Per quanto riguarda dunque i biglietti per la partita dell’andata all’Allianz Stdium dobbiamo ricordare che attualmente non sono ancora in vendita e non è stato comunicato dalla società bianconera quando sarà possibile acquistarli, come e a che prezzi. La partita si giocherà giovedì 16 febbraio alle ore 21, il ritorno sarà il 23 febbraio, nella speranza che l’avventura europea possa proseguire fino alle fasi finali.

