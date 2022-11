Biglietti Inter-Porto: prezzi, quando escono e come acquistarli

L’Inter affronterà il Porto negli ottavi di finale della Champions League 2022/2023. La squadra di Simone Inzaghi se la vedrà con i campioni portoghesi allenato da Sergio Conceicao, vecchia conoscenza sia dei nerazzurri che della Lazio. La partita d’andata è prevista per mercoledì 22 febbraio con fischio d’inizio fissato per le ore 21:00 a San Siro mentre il ritorno si giocherà martedì 14 marzo, sempre alle 21:00, allo stadio Do Dragao di Oporto. La domanda più gettonata per i tifosi nerazzurri è: quando escono i biglietti per il match di San Siro? La vendita dei biglietti verrà comunicata in maniera ufficiale dal sito dell’Inter dove, nei prossimi giorni, ci saranno tutte le informazioni a riguardo. Sia per la prevendita o prelazione per gli abbonati e anche per quel che concerne i prezzi per assistere allo spettacolo di San Siro.

IL CALENDARIO DEGLI OTTAVI DI FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE

Lukaku e compagni hanno superato un girone molto difficile, eliminando il Barcellona e chiudendo al secondo posto dietro al Bayern Monaco. Inzaghi vuole migliorare il risultato dell’anno scorso quando l’Inter si arrese proprio agli ottavi al Liverpool (0-2 a San Siro e 0-1 ad Anfield con gol di Lautaro Martinez). In generale i nerazzurri non arrivano tra le prime otto d’Europa dalla stagione 2010/2011 quando furono sconfitti malamente dallo Schalke 04 con in panchina Leonardo. Dopo undici anni sarà la volta buona?

“Per il secondo anno di fila giocheremo gli ottavi di finale: finalmente l’Inter è tornata ad affrontare partite così importanti in Europa con continuità – ha commentato Simone Inzaghi – Saranno due gare bellissime, in due stadi pieni e davanti a un pubblico speciale, degno di una competizione così importante. Rispettiamo il Porto: si tratta di una squadra che fa bene in Champions League da anni. L’allenatore è Sérgio Conceição, mio compagno di squadra alla Lazio per anni, lo conosco molto bene. Il nostro obiettivo è quello di passare il turno e di regalare un sogno ai nostri tifosi: quello di disputare i quarti di Champions League dopo tanto tempo. Non sarà per niente facile, dovremo lavorare per farci trovare pronti a una doppia sfida dove i dettagli faranno la differenza. Saranno due sfide bellissime, ci faremo trovare pronti”.