Biglietti Fiorentina-Braga: prezzi, quando escono e come acquistarli

Tutte le informazioni sui biglietti di Fiorentina-Braga, con i prezzi, quando saranno disponibili e le indicazioni per acquistarli. I viola, arrivati al secondo posto nel loro girone di Conference League, nei sedicesimi di finale della competizione se la vedranno contro i lusitani, scesi dall’Europa League. Ai portoghesi, infatti, non sono bastati ben dieci punti nel loro raggruppamento per qualificarsi alla fase successiva a vantaggio dell’Union Berlino (secondo) e dell’Union Saint Gilloise (primo). Non ci sono incroci ufficiali tra la squadra toscana ed il Braga.

Quest’ultimo è una squadra scomoda, abituata specialmente nell’ultimo decennio a primeggiare nel proprio campionato e a frequentare abitualmente le varie competizioni europee. Il loro punto forte è l’attacco, che può contare su due giovanissimi come Abel Ruiz e Vitinha. I portoghesi sono anche molto compatti e combattivi. Non a caso rendono meglio in trasferta rispetto agli incontri in casa. Non un impegno semplice, dunque, per la Fiorentina, che comunque partirà favorita per accedere agli ottavi di finale della terza manifestazione europea.

Al momento, è ovviamente troppo presto per sapere quando verranno messi in vendita i biglietti e soprattutto quale sarà il loro costo. Ad ogni modo, la stessa società viola, tramite il proprio sito, ha già annunciato che tutte le informazioni verranno comunicate a breve. Allo stesso modo, per i prezzi si può fare solo una stima. Sportface.it provvederà a comunicare tutte le informazioni necessarie non appena sarà possibile.