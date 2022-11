Biglietti Roma-Salisburgo: prezzi, quando escono e come acquistarli

Tutte le informazioni sui biglietti di Roma-Salisburgo, con i prezzi, quando saranno disponibili e le indicazioni per acquistarli. L’urna di Nyon ha regalato ai rossoneri un sorteggio affascinante e complicato ai giallorossi in vista dello spareggio per i sedicesimi di finale di Europa League. Infatti, Lorenzo Pellegrini e compagni se la vedranno con la giovane squadra austriaca, che ha ben figurato nel girone di Champions League con Chelsea e Milan, mettendo in mostra tanto talento a dispetto dell’età media della sua rosa di soli 22,2 anni. Da canto suo, la squadra della Capitale ha faticato forse più del previsto nel proprio raggruppamento, ma alla fine, all’ultima giornata, battendo il Ludogorets all’Olimpico ha conquistato il secondo posto dietro il Real Betis.

Tra le due formazioni, non esistono precedenti in gara ufficiali, quindi questo testa a testa rappresenta un’assoluta novità. La partita di andata è in programma giovedì 16 febbraio alle 18:45 in Austria, mentre il ritorno è fissato per la settimana successiva, il 23 febbraio alle 21:00. Ecco quindi le info per acquistare i tagliandi della partita di ritorno.

IL TABELLONE

IL REGOLAMENTO

DATA E ORARIO SALISBURGO-ROMA

DATA E ORARIO ROMA-SALISBURGO

Biglietti Roma-Salisburgo, prezzi e quando acquistarli

La vendita dei biglietti è aperta in prelazione ai soli abbonati alla Serie A 2022/2023 dalle 15:00 di giovedì 10 novembre alle 11:59 di lunedì 21 novembre, con prezzi vantaggiosi in tutti i settori: si va dai 14€ per la Curva Nord e la Curva Sud, ai 75€ della centrale Sud. Alle 12:00 di lunedì 21 novembre alle 11:59 di giovedì 1 dicembre, scatta la seconda fase di vendita, agli abbonati alle Coppe 2022/2023 (quindi non agli abbonati Serie A). Dalle 12:00 di giovedì 1 dicembre, infine, il via alla vendita libera. Gli interessati potranno acquistare il proprio biglietto direttamente dal sito della società giallorossa, al seguente link.