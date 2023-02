Juventus-Lazio 1-0, Allegri: “Atteggiamento giusto, ora ripartiamo in campionato”

“E’ stata una bella partita e abbiamo giocato bene quando avevamo la palla, nel primo tempo. La Lazio ha tenuto di la più palla nella ripresa ma abbiamo concesso poco e niente. Abbiamo avuto un atteggiamento importante, mentre con il Monza abbiamo preso due gol evitabilissimi. Stasera i ragazzi sono stati molto bravi, responsabili, grandi. Perché per vincere le partite non servono solo la tattica e la tecnica, servono spirito ed atteggiamento giusto”. Queste le parole di Massimiliano Allegri dopo la vittoria della sua Juventus contro la Lazio ai microfoni di Sportmediaset: “Giocare contro la Lazio non è semplice, soprattutto se le dai campo negli ultimi 25 metri. Noi abbiamo giocato bene in difesa, li abbiamo rallentati, abbiamo difeso bene anche sui cross. Venivamo da un momento non facile, perché avevamo fatto un punto nelle ultime tre partite e quindi abbiamo messo una buona base per poter ripartire in campionato. Locatelli? Ha fatto una partita importante, è un giocatore con il Dna della Juventus dentro. La squadra ha avuto un bell’atteggiamento. Adesso non dobbiamo mollare”.