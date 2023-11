Colombia: la famiglia di Luis Diaz chiede delle prove che il padre sia vivo

La famiglia del calciatore colombiano Luis Diaz ha chiesto oggi ai guerriglieri dell’Esercito di Liberazione Nazionale di fornire delle prove che accertino che Luis Manuel Diaz, padre dell’attaccante del Liverpool, sia ancora in vita. La richiesta è avvenuta durante un sit-in popolare per chiederne il rilascio immediato svoltosi a Barrancas, la città dove risiede la famiglia dell’uomo rapito. Secondo il fratello di Luis Manuel Diaz, ora come ora manca la tranquillità tra i suoi cari: “Vogliamo sapere la reale situazione in cui si trova e quali sono le sue condizioni“.

Sempre oggi intanto la stella del Liverpool è tornata in campo dall’inizio, segnando anche il gol del pareggio al 95′ sul campo del Luton Town. Diaz ha dedicato la rete proprio al padre, mostrando una maglietta sotto la divisa dei Reds con la scritta ‘Libertà per papà’.