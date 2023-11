Fiorentina-Juventus, Giuntoli: “Restare vicini all’Inter? Ci guardiamo indietro, obiettivo quarto posto”

“Restare incollati all’Inter? Noi sinceramente ci guardiamo indietro e puntiamo al quarto posto. Fare punti oggi sarebbe importante per aumentare il vantaggio sulla zona Champions”. Questo è l’obiettivo della Juventus in questa stagione Cristiano Giuntoli lo conferma con le sue parole anche nel pre-partita del Franchi. Questa sera in campo andrà Moise Kean al posto di Vlahovic: “Il mister ha tanta fiducia in lui e la titolarità di oggi lo dimostra. La scorsa settimana è uscito dispiaciuto, poi ha esultato con i compagni”, ha aggiunto il dirigente bianconero, che come prima cosa ha voluto offrire un pensiero alle famiglie alluvionate.