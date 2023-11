Liverpool, Luis Diaz segna contro il Luton e dedica il gol al padre rapito in Colombia (FOTO)

“Libertà per papà“. Questa la scritta sulla maglia di Luis Diaz, che il giocatore del Liverpool ha mostrato dopo aver segnato un importante gol contro il Luton. Se i Reds hanno evitato la sconfitta il merito è proprio del colombiano, il quale ha deciso di giocare nonostante una situazione famigliare complicata, dato che il padre è stato rapito da un gruppo armato in Colombia. Molto bello anche l’abbraccio con il tecnico Jurgen Klopp, che in queste settimane difficili ha speso belle parole per lui e gli ha sempre dimostrato vicinanza.

🔴✨ Luis Díaz decides to play despite his father still kidnapped in Colombia…

…and he scores crucial goal for Liverpool during extra time!

“Freedom for my father”, on his shirt.

Lucho ❤️👏🏻 pic.twitter.com/zNTOhDbA7d

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 5, 2023