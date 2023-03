Tottenham, Son: “Felice per il ritorno di Conte, domani partita più importante della stagione”

Il calciatore del Tottenham, Heung-min Son, ha parlato delle sue sensazioni prima del match di Champions League contro il Milan. Queste le sue parole in conferenza stampa: “Ogni giocatore vorrebbe giocare sempre dal primo minuto, detto questo, quando parti dalla panchina, è molto importante cercare di entrare in campo per cambiare la partita, inoltre in queste gare così importanti le cose possono cambiare nella ripresa quando le squadre sono più stanche, senza dimenticare che domani potrebbero esserci anche i supplementari. Credo che ogni giocatore possa avere il suo impatto sul match”.

Sull’importanza del match da affrontare poi aggiunge: “Domani potrebbe essere la partita più importante della stagione. Giocare in Champions League è il sogno di tutti. Dobbiamo prepararci bene e avere un piano chiaro per sfidare i rossoneri. Riuscire a ribaltare la situazione e a passare il turno ci darebbe grande fiducia e una bella spinta per il resto della stagione. La scorsa settimana è stata dura dopo l’eliminazione dalla FA Cup, ma siamo ancora in Champions e in Premier lottiamo per arrivare tra le prime 4”.

Infine un pensiero su Antonio Conte: “Sono contento che sia tornato con noi, porta tanta energia all’interno della squadra. Senza di lui lo staff ha fatto un buon lavoro, ma ieri siamo tornati a sentire di nuovo la sua energia e la passione che ci trasmette, sappiamo che dalla panchina ci darà una spinta enorme”.