Tottenham come il Milan: anche gli Spurs senza portiere, Lloris si fa male in allenamento

Anche il Tottenham senza portiere in Champions League contro il Milan. I rossoneri hanno perso Maignan e non farà in tempo a recuperare quantomeno per l’andata degli ottavi contro gli Spurs, d’altro canto però anche i londinesi devono fare i conti col ko del loro portiere, Hugo Lloris, che ha riportato un infortunio in allenamento e starà fuori per almeno sei settimane, dunque saltando andata e ritorno.