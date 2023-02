Sci alpino, Innerhofer brilla in prova ai Mondiali: “Ottime sensazioni, tanta positività”

“Ottime sensazioni, ho trovato subito un buon feeling. Ho sciato bene, pulito, avrei potuto spingere anche di più in alcuni passaggi. Finalmente, dopo anni, ho trovato buone sensazioni. Ho trovato il coraggio di cambiare set-up, e la sciata è diversa. Prima occasione nel Superg, anche se mi sento meglio in discesa: le buone sensazioni arrivano sempre di più, con costanza da due settimane a questa parete. Le cose funzionano meglio, non vedo l’ora di affrontare le prossime gare e vado avanti con serenità e positività”. Queste le parole di Christof Innerhofer dopo il suo secondo tempo nella prima prova cronometrata ai Mondiali di Courchevel Meribel.

Decisamente meno soddisfatto Dominik Paris: “Una pista che conosco già dalle finali dello scorso anno. Ho provato a capire un po’ come gira la pista, a migliorare le sensazioni, anche se non è stata una buona prova. Son stato troppo rotondo, anche la neve era strana non capivo quando spingere e mollare. Bisognerà far bene da subito, portar velocità sin dall’inizio. Ci sarà da sciare, ma bisognerà essere molto precisi”.

Anche Mattia Casse deve far meglio: “Una pista molto particolare, con curvoni e diagonali molito lunghe, non facile da interpretare. Pensavo di esser andato meglio, la neve era un po’ ‘più scivolosa, più dura ma vedremo dopo il Superg. Ci sarà da combattere, speriamo in bel sorteggio e anche la tracciatura vedremo come sarà. In superg i cambi di luce danno meno fastidio, anche in prova mi sono un po’ abituato”.