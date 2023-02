WTA Linz 2023, Errani cede al primo turno contro Friedsam

Finisce al primo turno l’avventura di Sara Errani al WTA 250 di Linz, torneo in cui è comunque stata brava a superare il tabellone di qualificazioni. L’ex numero 5 del mondo deve cedere alla tedesca Anna-Lena Friedsam, che si è imposta con lo score di 6-2 6-4 dopo 1 ora e 47 minuti di battaglia. Punteggio decisamente bugiardo, perché l’incontro è stato davvero combattuto e ricco di game che si sono conclusi ai vantaggi, come i primi quattro della frazione iniziale e altrettanti nel secondo parziale, set in cui la nostra portacolori è stata anche in vantaggio per 4-2. Alla fine, la tedesca si è rivelata più cinica nei momenti importanti e brava salvare ben 10 delle 14 palla break concesse ad Errani, che dal canto suo ha peccato di concretezza in alcuni momenti del match. Friedsam vola, così, agli ottavi di finale della manifestazione austriaca: la sua prossima avversaria sarà Anhelina Kalinina, che ha sconfitto Alycia Parks con il punteggio di 6-2 7-5.