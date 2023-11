MOVIOLA – Benfica-Inter, rigore su Thuram: doppia protesta dei portoghesi

Episodio da moviola in Benfica-Inter con il contatto in area che porta al calcio di rigore per i nerazzurri, trasformato da Sanchez che fa 3-3. In particolare ci sono proteste per due ragioni da parte dei portoghesi: prima per un contatto a inizio azione su Neves, che finisce giù su un recupero palla nerazzurro, poi per l’appunto per l’entità dell’intervento in area sull’attaccante francese. Il tocco, lieve, pare esserci, così come però un possibile fallo a inizio azione, valutato però con un metro molto permissivo come quello tenuto dal direttore di gara. In ogni caso, il Var non interviene ed è 3-3.