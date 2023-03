Pagelle Tottenham-Milan 0-0: voti e tabellino Champions League 2022/2023

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni di Tottenham-Milan, match valevole per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2022/2023. A Londra primo tempo bloccato con poche occasioni da gol e con tanta intensità, ma poca qualità. Nella ripresa la partita si apre con il Tottenham che prova a pressare in avanti e si scopre. Il Milan non sfrutta due grandissime palle gol con Brahim Diaz e Tonali. A dieci minuti dalla fine Romero viene espulso per doppia ammonizione e il Milan riesce a gestire bene il finale di partita blindando la porta e la qualificazione ai quarti di finale. Poi anche il clamoroso palo di Origi. Uno 0-0 amaro per Antonio Conte, ancora fuori dalla Champions League.

IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS

TOTTENHAM (3-4-3): Forster 6.5; Romero 4, Lenglet 6, Davies 6; Emerson 5 (25′ st Richarlison 5.5), Skipp 5.5, Hojbjerg 6, Perisic 5 (8′ st Porro 5.5); Kulusevski 5 (38′ st Sanchez sv), Kane 5.5, Son 5. In panchina: Austin, Whiteman, Danjuma, Devine, Lucas Moura, Tanganga, Sarr. Allenatore: Conte 5

MILAN (3-4-1-2): Maignan 7; Kalulu 7, Thiaw 7, Tomori 7; Messias 6 (11′ st Saelemaekers 6), Tonali 6.5, Krunic 6.5, Hernandez 7; Diaz 6.5 (36′ st Bennacer sv); Leao 6 (44′ st Rebic sv), Giroud 6.5 (36′ st Origi sv). In panchina: Mirante, Calabria, Kjaer, Gabbia, Ballo-Touré, Pobega, Florenzi, De Ketelaere. Allenatore: Pioli 7

ARBITRO: Turpin (Francia) 6.5

NOTE: serata piovosa, campo in ottime condizioni.

Ammoniti: Lenglet, Conte (all.), Thiaw, Skipp.

Espulso Romero al 32′ st per doppia ammonizione.

Angoli 6-0.

Recupero 2′, 6′