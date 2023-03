Tottenham-Milan: parata strepitosa di Maignan sul colpo di testa di Kane al 93′ (VIDEO)

di Antonio Sepe

Il video della parata di Mike Maignan al 93′ del match Tottenham-Milan, valido per il ritorno degli ottavi di Champions League 2022/2023. Capolavoro del portiere francese, estremamente reattivo e bravo a distendersi sul colpo di testa di Harry Kane apparentemente destinato a finire in porta. Una parata che di fatto vale la qualificazione ai quarti di finale per i rossoneri, che si godono un fenomeno in porta.