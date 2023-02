Pagelle Lipsia-Manchester City 1-1: voti e tabellino ottavi di finale Champions League 2022/2023

Le pagelle di Lipsia-Manchester City, con i voti e il tabellino della sfida valida come andata degli ottavi di finale di Champions League 2022/2023. Sfida piacevole, soprattutto nel secondo tempo, che termina con un giusto pareggio per 1-1. La prima parte di partita ha visto i Citizens conquistare lentamente, metro dopo metro, una supremazia territoriale sempre più netta, anche se di occasioni da rete di fatto non se ne vedono. Per sbloccare la partita ci vuole l’errore di Schlager, che sbaglia l’appoggio a pochi metri per Laimer: Grealish ne approfitta e poi appoggia centralmente per Mahrez, che batte Blaswich.

Nel secondo tempo, i tedeschi tornano in campo con il piglio giusto, rendendosi pericolosi in diverse situazioni: bravo Ederson a chiudere su André Silva, ma il portiere brasiliano non può nulla poco dopo, sul colpo di testa di Gvardiol sugli sviluppi di calcio d’angolo. Tutto rinviato, quindi, all’Etihad.

GLI HIGHLIGHTS

Pagelle Lipsia-Manchester City Champions League, voti e tabellino

LIPSIA (4-2-3-1): Blaswich 6; Klostermann 5.5 (46′ Henrichs 6.5), Orban 6.5, Gvardiol 7, Halstenberg 6.5 (89′ Raum); Laimer 5.5, Schlager 5 (82′ Haidara sv); Szoboszlai 6, Forsberg 6 (66′ Nkunku 6), André Silva 6 (82′ Poulsen sv); Werner 6

In panchina: Nyland, Nickisch, Simakan, Kampl

Allenatore: Rose 6.5

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson 6; Walker 6, Akanji 6, Dias 5.5, Aké 6; Rodri 6, Gundogan 6.5; Mahrez 7, Bernardo Silva 6, Grealish 6.5; Haaland 5.5

In panchina: Ortega, Carson, Phillips, Alvarez, Gomez, Perrone, Foden, Charles, Palmer, Lewis, Robertson

Allenatore: Guardiola 6

ARBITRO: Gozubuyuk (Olanda) 6.5

RETI: 27′ Mahrez, 70′ Gvardiol

NOTE: serata nuvolosa e umida, terreno in ottime condizioni. Ammoniti: Henrichs. Espulsi: -. Angoli: 2-4. Recupero: 1’ pt, 2’ st