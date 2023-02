Inter, Napoli e Milan riscrivono la storia: ecco il nuovo record per le italiane in Champions League

La vittoria dell’Inter contro il Porto ha certificato un nuovo traguardo importante per le formazioni italiane, dopo i successi di Napoli e Milan. Infatti, mai, prima di quest’anno, tre squadre italiane avevano vinto contemporaneamente la gara di andata di un turno ad eliminazione diretta in Champions League. Un avvenimento, quindi, tutt’altro che banale, arrivato al termine di incroci a modo loro tutti complicati. L’impegno più “agevole” era certamente per il Napoli, che sta dominando in Italia confermandosi anche in Europa: abbastanza comoda, quindi, la vittoria contro l’Eintracht Francoforte.

Lo stesso non si può dire, invece, per le due squadre meneghine. Il Milan si è ritrovato a dover fronteggiare il Tottenham in un testa a testa tra formazioni non in grande forma, uscendone vincente con un 1-0 che poteva anche essere più largo. Lo stesso l’Inter, che ha invece superato la resistenza del Porto, storicamente una squadra arcigna da battere, per tutti, esattamente come successo stasera agli uomini di Inzaghi. Ovviamente, per tutte e tre le squadre si tratta solo di un primo passo verso il passaggio del turno, ma si tratta di un ottimo punto di partenza. E per quanto riguarda il ritorno? La vittoria di tre italiane nei secondi novanta minuti è fin qui successa solo una volta, negli ottavi di Champions League 2004/2005: allora i risultati furono Inter-Porto 3-1, Milan-Manchester United 1-0 e Juventus-Real Madrid 1-0 (2-0 dopo i supplementari).