Pagelle Benfica-Inter 3-3, voti e tabellino Champions League 2023/2024

Le pagelle di Benfica-Inter 3-3 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la quinta giornata dei gironi di Champions League 2023/2024. Inizio da incubo per la squadra nerazzurra, che dopo 13′ minuti è già sotto 2-0 con la doppietta dell’ex Joao Mario. Al 34′ il Benfica fa tris ancora con l’ex di turno e sembra avviata verso un comodo successo, il primo in questa Champions. Nel secondo tempo però l’Inter rientra dagli spogliatoi con una faccia diversa, e accorcia subito le distanze con Arnautovic. Al 58′ un gran gol di Frattesi riporta sotto di misura la formazione di Inzaghi, che addirittura pareggia al 72′ con Sanchez, che firma il rigore del definitivo 3-3. Di seguito ecco le pagelle della sfida.

GLI HIGHLIGHTS DI BENFICA-INTER

BENFICA (4-2-3-1): Trubin 6; Aursnes 5.5, Antonio Silva 5, Otamendi 5, Morato 5.5; Florentino Luis 6 (34’st Kocku sv), Neves 6.5; Di Maria 5.5 (44’st Araujo sv), Rafa Silva 6 (53’st Gouveia sv), Joao Mario 8 (53’st Chiquinho sv); Tengstedt 7 (34’st Musa sv) Allenatore: Schmidt 6

INTER (3-5-2): Audero 6; Bisseck 5, de Vrij 6 (32’st Dimarco 6), Acerbi 6.5; Darmian 5.5 (23’st Cuadrado 5.5), Frattesi 7, Asllani 5.5, Klaassen 5 (23’st Barella 6), Carlo Augusto 6; Arnautovic 6.5 (23’st Thuram 6.5), Sanchez 6.5 (34’st Lautaro sv) . Allenatore: Inzaghi 6

ARBITRO: Treimanis (Lettonia) 5.5

RETI: 5’pt, 13’pt, 34’pt Joao Mario, 6’st Arnautovic, 13’st Frattesi, 27’st RIG Sanchez

NOTE: Serata serena, terreno di gioco in buone condizioni. Al 5’pt il Var assegna il gol a Joao Mario. All’84’ il Var richiama l’arbitro che cambia cartellino ed espelle Antonio Silva. Ammoniti: Joao Mario, Cuadrado, Morato. Espulso: Antonio Silva Angoli: 10-1. Recupero: 4’pt, 9’st.