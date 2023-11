Champions League 2023/2024: l’Arsenal asfalta il Lens e si assicura il primo posto, passo falso del Bayern

In archivio anche il quinto turno della fase a gironi di Champions League 2023/2024. Non sono mancati i verdetti in questa serata di mercoledì 29 novembre, in cui a prendersi la scena è stato l’Arsenal, che ha giocato a tennis con il Lens. 6-0 il punteggio del match dell’Emirates, con i Gunners di Arteta che hanno messo la sfida in discesa fin da subito. A segno davvero tutti: Havertz, Gabriel Jesus, Saka, Martinelli, Odegaard e Jorginho su rigore. Arsenal che dunque ha blindato la qualificazione ma anche il primo posto del girone. Sorride anche il PSV, che in virtù del colpo esterno sul campo del Siviglia può festeggiare l’accesso agli ottavi con un turno d’anticipo.

Tutto rimandato nel girone del Napoli, dove l’unica certezza è il Real Madrid, che vince ancora. I Blancos hanno superato per 4-2 i partenopei, obbligandoli a giocarsi la qualificazione nell’ultimo turno contro il Braga. I portoghesi hanno infatti pareggiato 1-1 – in 10 uomini – contro l’Union Berlino: al gol di Gosens ha risposto quello di Djalo.

Per quanto riguarda il gruppo dell’Inter, anche qui i discorsi sono tutti posticipati all’ultima giornata. L’Inter si è reso protagonista di una grande rimonta sul campo del Benfica, replicando alla tripletta di Joao Mario grazie alle reti di Arnautovic, Frattesi e Sanchez. Per la differenza reti, però, è dietro alla Real Sociedad – fermata sullo 0-0 dal Salisburgo – e sarà dunque chiamata a ottenere i tre punti a San Siro per chiudere il girone in vetta.

Infine, passo falso del Bayern Monaco, che non è andato oltre lo 0-0 in casa contro il Copenaghen. Situazione dunque estremamente intricata in questo gruppo, con i danesi e il Galatasaray (che all’ultima si affronteranno) a quota 5 punti, e il Manchester United ultimo e a serio rischio eliminazione dalla coppe a 4.