Highlights e gol Braga-Union Berlino 1-1: Champions League 2023/2024 (VIDEO)

di Antonio Sepe 1

Il video con gli highlights e i gol di Braga-Union Berlino 1-1, match valido per la quinta giornata dei gironi di Champions League 2023/2024. Portoghesi in 10′ dalla mezz’ora per l’espulsione di Niakate ma in grado di limitare i danni e ottenere un pareggio. Al vantaggio di Gosens ha risposto Djalo. Braga che si giocherà la qualificazione all’ultima giornata contro il Napoli. Di seguito ecco le immagini salienti.