Napoli: Osimhen rientra con il Pallone d’Oro africano

Dopo la vittoria del Pallone d’Oro africano, Victor Osimhen è rientrato a Napoli in vista del match di stasera contro il Braga. Questa mattina l’attaccante si è presentato a Castel Volturno per una seduta di rifinitura con il resto della squadra, dimostrando la volontà di esprimere subito in campo la gioia per la conquista del trofeo. Il Napoli ha celebrato sui social la vittoria di Osimhen, che ha anche suscitato una forte gioia in Nigeria, nazione che ha conquistato anche il Pallone d’oro femminile cin l’attaccante del Barcellona Asisat Oshoala, al suo sesto pallone d’oro africano, e la portiera Nnadozie eletta miglior numero uno.

Il ministero nigeriano dello sport John Enoh ha esaltato la vittoria dei calciatori: “Il successo di Victor Osimhen, Asisat Oshoala e Chiamaka Nnadoze ai CAF Awards non solo porta orgoglio e onore alla Nigeria, ma anche apre nuovi orizzonti per lo sport nel nostro Paese. I loro successi portano ispirazione ai giovani atleti, dimostrando che il duro lavoro, il dedicarsi allo sport e il talento possono portare a un successo di valore in campo internazionale. Questo riconoscimento porta una grande nuova potenza nelle armi di un Paese come la Nigeria, che evidentemente ha una grande abbondanza di talenti“.