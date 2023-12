Bologna, 25 punti in 15 gare: nel 2002/2003 fece meglio, poi il crollo

Il Bologna sogna e fa sognare i suoi tifosi. Anche il più ottimista ad inizio stagione infatti faticava ad immaginare un quarto posto dopo quindici partite per gli uomini di Thiago Motta, che fin qui ha perso due sole partite in campionato. Domenica avrà luogo l’inedito scontro diretto per l’ultimo posto Champions tra Bologna e Roma e per i rossoblù il punteggio ottenuto fin qui è già a suo modo storico. La squadra felsinea ha guadagnato 25 punti nelle prime 15 partite di questo campionato: negli ultimi 55 anni solo nella stagione 2002/03 (27) aveva fatto meglio a questo punto della stagione in Serie A. Un precedente anche da cui trarre una lezione. In quel campionato (a 18 squadre) il Bologna visse infatti un girone di ritorno da dimenticare, che vide i rossoblù collezionare solamente 14 punti per un undicesimo posto finale. Per ora Thiago Motta si gode numeri importanti. Nell’ultima giornata di campionato (vittoria contro la Salernitana), il Bologna è stata la seconda miglior squadra per possesso palla e passaggi riusciti (dietro l’Inter) e la seconda anche per dribbling riusciti (11, dietro l’Udinese). E se nel 2002/03 la formazione di Guidolin non andò oltre i 12 gol di un super Beppe Signori a 35 anni, questa squadra sembra avere dalla sua i gol di un Joshua Zirkzee sempre più in evidenza. Per l’ex Bayern già 7 gol in 15 gare. Tra i giocatori con almeno sette gol segnati in questa stagione nelle top 5 leghe, solo Jude Bellingham (12, giugno 2003) è più giovane dell’attaccante olandese. Primo tra gli umani, verrebbe da dire.