MOVIOLA – Tottenham-Milan, Romero espulso per doppia ammonizione: gialli ineccepibili

Episodio da moviola nel corso del secondo tempo di Tottenham-Milan, match valevole per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2022/2023. Un brutto intervento di Romero su Theo Hernandez gli costa il secondo giallo e quindi la conseguente espulsione. Decisione ineccepibile di Turpin: Romero entra in ritardo e quindi giusta la seconda ammonizione e la conseguente espulsione. Tottenham in dieci per questo finale di partita.