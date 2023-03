In occasione della Giornata Internazionale della Donna, nella mattinata di “Donne, sport e non solo”: nella mattinata di mercoledì 8 marzo l’evento sulla parità di genere si è tenuto presso la Sala Stampa della Regione Lombardia l’evento “DONNE, SPORT e non solo”. Il tema principale è stata la parità di genere nel mondo dello sport e non solo, con particolare focus sul cosiddetto “gender gap”, vale a dire il divario tra uomini e donne negli sport. A prendere la parola sono stati Silvia Salis, Vicepresidente Vicario del CONI, Lorraine Berton, Presidente Gruppo Tecnico Sport e Grandi Eventi Confindustria e Presidente Confindustria Belluno Dolomiti, e infine Novella Calligaris, Presidente dell’Associazione Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia. Da segnalare anche l’intervento di Ludovica Mantovani, Presidente della Divisione Femminile della Federcalcio, sulla situazione del calcio femminile.