Pagelle Bayern Monaco-Psg 2-0: voti e tabellino Champions League 2022/2023

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Bayern Monaco-Psg, match valevole per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2022/2023. A passare il turno sono i bavaresi, che rispettano il pronostico della vigilia e bissano il successo dell’andata al Parco dei Principi, arrivato grazie a una rete di Coman. Finisce 2-0 all’Allianz Arena grazie alle reti di Choupo-Moting e Gnabry, che regalano alla squadra di Nagelsmann un successo ampiamente meritato contro un Psg deludente e mai in partita. Sicuramente per i parigini hanno pesato le assenze, ma oggi davvero male anche Messi e Mbappé. Bayern ai quarti di finale.

IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS

BAYERN MONACO: Sommer 6.5; Stanisic 6, Upamecano 6.5, de Ligt 7, Davies 6; Goretzka 6.5, Kimmich 6.5; Coman 6 (41′ st Gnabry 7), Muller 6.5 (41′ st Cancelo 6.5), Musiala 5.5 (37′ st Mané 6), Choupo-Moting 7 (23′ st Sané 6).

PSG: Donnarumma 6.5; Pereira 5.5, Sergio Ramos 5, Marquinhos 6 (36′ pt Mukiele sv, 1′ st Bitshiabu 5); Hakimi 5.5, Vitinha 5 (36′ st Bernat 6), Verratti 4.5, Fabian Ruiz 5 (31′ st Zaire-Emery 5.5), Mendes 5 (36′ st Ekitike 6); Messi 5, Mbappé 5.

ARBITRO: Orsato (Ita) 6.5.

RETI: 16′ st Choupo-Moting, 44′ st Gnabry.

NOTE: serata nuvolosa, terreno di gioco in buona condizione.

Ammoniti: Hakimi.

Angoli: 6-4 per il Psg.

Recupero: 2′; 5′.