Milan-Tottenham stasera in tv: canale, orario e diretta streaming Champions League 2022/2023

Milan e Tottenham si affronteranno a San Siro nella sfida valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League 2022/2023. I rossoneri sono reduci da una vittoria di misura contro il Torino, mentre gli Spurs hanno subito quattro reti dal Leicester e perso Bentancur fino a fine stagione per infortunio. Secondo i bookmakers, saranno dunque i ragazzi di Pioli a partire leggermente favoriti, ma nel complesso l’incontro si preannuncia equilibrato. L’appuntamento con il fischio d’inizio è fissato alle ore 21:00 di stasera, martedì 14 febbraio, con la partita che sarà visibile in diretta in chiaro su Canale 5, oltre che su Sky Sport Uno, ma anche in streaming su Sky Go, NOW e Infinity+.