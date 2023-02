Big match tra Psg e Bayern Monaco nel match valido per l’andata degli ottavi di finale della Champions League 2022/2023. Sfida di grande fascino tra i francesi ed i tedeschi, che andrà in scema martedì 14 febbraio, alle ore 21. Per il Psg, sono due i giocatori diffidati: Sergio Ramos e Marco Verratti. Per il Bayern Monaco, il solo Joshua Kimmich.