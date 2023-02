Serie A, gli ascolti su Dazn della ventiduesima giornata: Juventus-Fiorentina la partita più vista

In archivio la ventiduesima giornata di Serie A, ecco gli ascolti televisivi su Dazn di questo turno in cui su tutte spicca Juventus-Fiorentina. E’ la sfida dell’Allianz Stadium la più vista in assoluto nel weekend, l’unica a superare il milione di spettatori fermandosi a 1.266.234 unità. Seguono Milan-Torino, Napoli-Cremonese, Lecce-Roma e Sampdoria-Inter in quest’ordine (tutte tra 900.000 e 700.000 spettatori), Empoli-Spezia la partita meno seguita.