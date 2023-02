Milan-Tottenham 1-0, Pioli: “Grande partita, ma è solo la prima di due tappe”

“E’ stata una partita molto difficile e combattuta, come ci aspettavamo contro una squadra molto tosta, abbiamo fatto una grande partita, sappiamo però quanto sarà difficile contro una squadra come questa che abbiamo visto”. Lo ha detto l’allenatore del Milan, Stefano Pioli, dopo la vittoria contro il Tottenham nell’andata degli ottavi di finale di Champions League: “Sono un allenatore contento, ultimamente non stavamo riuscendo tanto a far le cose che avevamo preparato, stavolta le cose ci son riuscite – ha aggiunto ai microfoni di Mediaset – Secondo me potevamo fare qualche passaggio indietro in meno e giocare un po’ più avanti, i ragazzi hanno lavorato con grande compattezza e spirito. Grande prestazione. Questa è una prestazione che ci darà ancora morale. Dobbiamo essere attenti, dinamici, energici, abbiamo passato un mese difficile che può capitare, tutte le difficoltà stiamo cercando di superarle, la cosa importante è che l’abbiamo fatto con grande convinzione, continuo a pensare di allenare un gruppo speciale”

Sul risultato: “Ci sono rimpianti per i due gol, quello di De Ketelaere e di Thiaw, ma anche loro ci hanno creato difficoltà. Abbiamo difeso bene le palle inattive, tanti aspetti positivi. stasera E’ solamente la prima tappa, la seconda sarà ancora più difficile”. Sulle condizioni di Tomori: “Ieri ha fatto la rifinitura con noi, stamattina lamentava un fastidio e non era giusto rischiarlo, ha sofferto e con grande dispiacere non se l’è sentita di giocare”.