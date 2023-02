Milan-Tottenham, Tonali: “Potevamo fare anche di più. Ora guardiamo avanti”

“Avevamo preparato la partita con questa intensità. Non potevamo sbagliare questo aspetto, abbiamo messo in campo i valori che ci siamo portati dietro in questi anni. Siamo felici lo stesso, ma potevamo anche fare qualcosa in più”. Lo ha detto il centrocampista del Milan Sandro Tonali dopo la vittoria per 1-0 sul Tottenham nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Qualche rimpianto sul campionato c’è, ma è il momento di pensare ai prossimi impegni: “Con questo Milan i punti sarebbero stati diversi. Ma il passato è il passato, guardiamo avanti, a partire da Monza”, spiega a Sky l’ex Brescia. Tonali spiega che “la difesa a tre ci dà più sicurezza” e che “Kane era il primo problema dell’azione, da lui partivano le giocate. L’importante era schermarlo”. Nessun problema fisico dopo l’intervento di Romero: “Sto bene, una botta come tante. Un classico”.