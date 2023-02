Psg-Bayern, Mbappè: “Andiamo in Germania per qualificarci”

“Eravamo in svantaggio, ma abbiamo dimostrato di essere capaci di mettere in difficoltà il Bayern. Speriamo di stare tutti bene e andare in Germania per qualificarci. Le abbiamo trovate tutte, con le energie che avevo. Ho fatto il possibile. Il gol annullato? Questo è il calcio di oggi, se il var dice che è fuorigioco, allora è fuorigioco”. Sono le parole di Kylian Mbappè, fuoriclasse del Psg, dopo la sconfitta in casa per 1-0 contro il Bayern Monaco nel match di andata degli ottavi di finale di Champions League.