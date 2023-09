Inter-Milan, il commento di Aldo Serena: “Errori di Pioli sotto gli occhi di tutti, partita preparata male”

“L’Inter ha messo in grande difficoltà un Milan sottotono, che non ha preparato bene la partita. Ha cercato di far gioco con calciatori che non hanno nella tecnica la loro arma migliore, la squadra era spezzata in due. Pioli? Conosco la qualità del suo lavoro, però i suoi errori sono sotto gli occhi di tutti. La partita preparata sabato non è stata consona a un derby di tale importanza”. L’ex attaccante di Juventus, Milan e Inter Aldo Serena ai microfoni di ‘Radio Anch’Io Sport’ su Radio 1 Rai ha commentato l’esito del derby di sabato. “L’Inter è solida e compatta, ha il centrocampo migliore d’Italia. Ha giocatori in mezzo al campo che sanno fare tutto. Inzaghi ha dei cambi di altissimo livello, un giocatore come Frattesi è difficile da tenere fuori nelle prossime domeniche – ha aggiunto – Thuram è un giocatore molto veloce, altruista, che si mette a disposizione. Se comincia anche ad avere più freddezza in area può diventare il vero ‘crack’ della stagione”.