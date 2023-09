LIVE – Milan-Newcastle, Pioli in conferenza stampa (DIRETTA)

Alle 14:00 di lunedì 18 settembre Stefano Pioli parlerà in conferenza stampa alla vigilia dell’esordio in Champions League contro il Newcastle. Dopo l’allenamento di rifinitura al mattino, il tecnico rossonero affronterà i temi della vigilia. Su tutti il post derby, dopo la pesantissima sconfitta incassata con i cugini dell’Inter per 5-1 lo scorso sabato. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale.

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

DOVE SEGUIRLA IN DIRETTA